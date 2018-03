Ambitieuze Bryan Linssen denkt nog stap te kunnen maken: ik sta open voor een ander land

ARNHEM - Bryan Linssen staat de laatste tijd vol in de spotlights. Zowel tegen Feyenoord als Ajax was de Limburger de aanjager en afmaker. 'Ik wil wel eens proeven aan iets anders.'

De 27-jarige aanvaller maakt een uitstekend seizoen door. Voor de winterstop was Linssen al vaak belangrijk voor Vitesse en na een iets mindere periode rond de winterstop presteert hij ook de laatste tijd weer bovengemiddeld. Linssen staat al op elf goals en een handvol assists. 'Mijn beste seizoen in mijn carriere? Ik denk het wel', zegt hij. 'Bij Heracles maakte ik ook eens elf goals maar dat was aan het eind van het seizoen. Nu spelen we er nog acht. Het geeft ook aan dat we het als groep goed doen.'

'Speler van de week'

Linssen is vaak openhartig en zegt wat hij voelt. Ook nu weer na een week waarin hij veel lof kreeg toegezwaaid. Tegen Ajax scoorde de ongrijpbare linksbuiten opnieuw twee keer. Drie weken geleden was hij de beste van het veld tegen Feyenoord. RTL7 toog zelfs naar Papendal om hem de schoen als 'speler van de week' te overhandigen.

Hangen in een roes

'Het is altijd mooi om een prijs te krijgen. Het betekent dat de supporters achter je staan en waarderen wat je doet. Deze schoen krijgt een mooi plekje, het is een compliment.' Tegelijkertijd realiseeert Linssen dat de voetbalwereld opportunistisch is en de meeste fans leven bij de waan van de dag. 'Ik lees alles en kreeg deze week heel veel leuke berichten. Maar na twee dagen ging de knop om. Je kunt niet blijven hangen in een roes. FC Utrecht wordt moeilijk en is belangrijk.'

Relativeren

Linssen relativeert makkelijk. 'Weet je', vervolgt de Limburger. 'Na Feyenoord was de wedstrijd daarna waardeloos. Dan kan je er ineens weer niets van. Zo kan het nu ook zijn. Zo simpel is het. Dat moeten we dus tegen FC Utrecht voorkomen, want je kunt alles direct weer vergooien na een fantastische wedstrijd.'

Plafond

Bij Vitesse heeft hij nog een contract tot 2020. Maar Linssen is ambitieus en bouwt zijn voetballoopbaan tot nu toe zorgvuldig en doordacht op. Na Heracles Almelo volgde FC Groningen waar hij zich opnieuw liet gelden als een gevaarlijke sluipmoordenaar die ook als aangever belangrijk was. 'Als ik zo doorga, kan ik nog een stap hoger. Ik ben naar deze club gekomen om te zien waar mijn plafond ligt. Ik kan nog een stap maken, hoewel ik zeker niet bezig ben om weg te gaan.'

Ander land proeven

Het buitenland lonkt. Aan de traditionele top drie denkt Linssen niet of nauwelijks. 'Ik ben met 27 jaar eigenlijk al een oude speler in Nederland', lacht hij na de besloten training op Papendal. 'Bij die clubs scouten ze vooral jonge talenten. Ik sta zeker open voor het buitenland. Een ander gebied en land proeven, kijken hoe de mentaliteit daar is. Als voetballer heb je nu éénmaal sneller die kans dan bij een gewone baan. Ik zou er zeker over nadenken als zich iets aandient. Maar het hoeft niet direct deze zomer hoor. Daarvoor heb ik het te goed naar mijn zin bij Vitesse.'