Kelderman bevestigt goede vorm, Gesink laat lopen

TREVI - Wilco Kelderman heeft zijn goede vorm opnieuw bevestigd.

De wielrenner uit Barneveld kwam met de besten mee op de steile slotklim in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Kelderman werd negende in Trevi, op tien seconden van de Sloveense winnaar Primoz Roglic. Hij staat in het klassement nu op de zevende plaats. De Italiaanse etappekoers eindigt dinsdag met een tijdrit, komend weekend moet er nog flink worden geklommen. Kelderman werd twee weken geleden nog tweede in het eindklassement in de Ronde van Abu Dhabi.

Robert Gesink (foto) uit Varsseveld doet mee aan Parijs-Nice, maar liet het vandaag in de laatste beklimming van de zesde etappe lopen. Hij finishte op bijna zeven minuten van de Fransman Molard. In het klassement heeft de Achterhoeker al meer dan een kwartier achterstand.