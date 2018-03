Deze vijf bannelingen gingen Büttner voor

ARNHEM - Alexander Büttner keert hoogstwaarschijnlijk maandag terug in de selectie van Vitesse-trainer Henk Fraser. De linksback is ruim twee maanden geleden teruggezet naar de beloften, omdat hij te zwaar terugkwam van zijn vakantie. Büttner is niet de eerste speler in de (recente) geschiedenis die tijdelijk uit een (Gelderse) selectie wordt gezet. Onder anderen deze vijf voetballers werden ook tijdelijk geparkeerd.

Theo Janssen

De dan 20-jarige Janssen wordt in 2001 uit de selectie gezet, omdat hij is gaan stappen ondanks een enkelblessure. Trainer Ronald Koeman zet de vice-aanvoerder daarom terug naar het tweede elftal. De week erna breekt Janssen in een wedstrijd van Jong Vitesse tegen Jong FC Twente zijn linkerscheenbeen. Pas in het nieuwe seizoen kan hij weer zijn opwachting maken bij de A-selectie.

Het zal niet de enige keer zijn dat de vijfvoudig international uit de Arnhemse selectie wordt gezet. In 2008 gaat hij direct naar huis nadat trainer Aad de Mos hem op de bank zet tegen Excelsior. Hij krijgt een boete en moet individueel trainen. Na twee gesprekken tussen beide kemphanen én een gemiste wedstrijd mag hij weer aansluiten bij de selectie.

Een jaar later krijgt hij een geldstraf en een schorsing van twee maanden vanwege rijden onder invloed. De middenvelder slaat met zijn auto over de kop, waarbij amateurdoelman Kevin Moeliker zware verwondingen oploopt. Janssen betuigt spijt en gaat als vrijwilliger aan de slag in een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers.

Kelvin Leerdam

De rechtsback kent een verpletterd debuut in Arnhemse dienst door acht keer te scoren in het seizoen 2013-2014. Twee seizoenen erna gaat het compleet mis. Eerst zet trainer Rob Maas hem uit de selectie vanwege een 'gebrekkige instelling'. Niet veel later mag Leerdam weer opdraven in het eerste elftal.

Na een interview met weekblad Voetbal International wordt de rechtsback weer uit de selectie gezet. Hij zegt onder andere dat hij voor zijn gevoel geen eerlijke kans krijgt in het eerste elftal. Leerdam krijgt nogmaals een kans, maar wordt geen onbetwiste basisspeler meer.

Moestafa El Kabir

Net als Leerdam bij Vitesse wordt ook El Kabir bij NEC meerdere keren uit de selectie gezet. Bij de laatstgenoemde speler komt dat vooral door zijn overgewicht. Zowel in 2008 als in 2009 moet hij daardoor meerdere keren meedoen met Jong NEC. Toch krijgt de aanvaller kans op kans om te laten zien dat hij zijn leven gebeterd heeft. Hij komt in het seizoen 2009-2010 zelfs nog 11 keer in actie voor NEC én zijn contract wordt verlengd tot 2012.

Maar in februari 2010 laat NEC weten dat El Kabir vanwege een te hoog vetpercentage ook niet meer mag meespelen met de beloften en transfervrij mag vertrekken. Het Zweedse Mjällby AIF biedt redding.

Victor Pálsson

De IJslandse middenvelder wordt in maart 2014 voor anderhalve week uit de selectie van NEC gezet. De reden? Op de training blesseert hij teamgenoot Tobias Haitz, die daarbij een enkelkwetsuur oploopt. Pálsson biedt via Twitter zijn excuses aan en accepteert zijn straf.

Niet veel later vertelt de middenvelder in een interview op de IJslandse televisie dat hij al jaren met depressies kampt en aan zelfmoord heeft gedacht. Pálsson wordt in genade aangenomen, maar kan niet voorkomen dat NEC degradeert naar de Jupiler League. Daarna vertrekt de IJslander naar het Zweedse Helsingborgs IF.

Soufian El Hassnaoui

De De Graafschap-aanvaller krijgt het in april 2013 tijdens de wedstrijd tegen FC Dordrecht aan de stok met teamgenoot Arco Jansen. Beiden willen een strafschop nemen en krijgen daarover ruzie. Jansen benut uiteindelijk de penalty, waarna El Hassnaoui volgens trainer Pieter Huistra een 'ongemotiveerde indruk maakte'.

De aanvaller mag twee weken niet meetrainen met de A-selectie. Hij maakt het seizoen af en scoort in totaal zes keer in 26 wedstrijden. Daarna vertrekt hij naar Sparta.

