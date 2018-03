Gelredag 24 maart: Nationaal Onderduikmuseum Aalten

AALTEN - Gelderland heeft er een Nationaal museum bij en aanstaande zaterdag kunt u het tijdens de Gelredag van 10 tot 12 uur gratis bezoeken: het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Beleef er het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog, ontdek waar de onderduikers verstopt zitten en maak een mooie wandeling door Aalten. De toegang is gratis.

In het Nationaal Onderduikmuseum kan je zien hoe het dagelijks leven van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog was. Je kunt hier beleven hoe van de ene op de andere dag het leven veranderde en wat voor wat voor keuzes mensen gesteld werden. Ervaar dat er tussen goed en fout heel veel nuance kon zitten..

Probeer te ontdekken waar de onderduikers verstopt zaten, wek zelf stroom op en voel hoe benauwd het was in de onderduikruimte.

Meer dan alleen onderduiken

Niet alleen het grote verhaal over onderduiken wordt in het Nationaal Onderduikmuseum vertelt, maar ook de lotgevallen van de bewoners van het pand, Markt 12, komen aan bod. Zo was de woonkamer door de Duitsers gevorderd om dienst te doen als Ortskommandatur, terwijl op zolder onderduikers zaten.

Tijdens de Gelredag is er een speciale rondleiding voor jongeren, over het maken van keuzes, wat zouden zij doen? Die tour wordt ingeleid met een lezing door Gerda Brethouwer, directeur van het museum. Ook kunt u mee met een speciale rondleiding door Aalten: de gängeskes route, onder begeleiding van een gids.

Mis het niet en kom op 24 maart naar Aalten en beleef het leven in oorlogstijd in het Nationaal Onderduikmuseum.

Bezoekadres: Markt 12, Aalten