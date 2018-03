Gratis e-bike moet forenzen uit de auto lokken

NIJMEGEN - Mensen die dagelijks van of naar Nijmegen forenzen in de auto kunnen de komende drie weken gratis een e-bike uitproberen.

De organisatie SLIMopweg, die de bereikbaarheid in de regio Arnhem-Nijmegen aanpakt, hoopt dat zo meer mensen de auto laten staan en de fiets pakken. Zo moet uiteindelijk ook de drukte op de weg afnemen.

Nieuwe snelfietspaden

Onlangs zijn drie nieuwe snelfietsroutes aangelegd in de regio Nijmegen: het MaasWaalpad tussen Mook en Nijmegen, Dukenburg-Goffert en het verlengde RijnWaalpad.

'We willen mensen op deze manier de kans geven om te ervaren dat - zeker met de snelfietsroutes - de afstand tussen thuis en werk ook prima op de fiets te doen is', legt Jan Bouwkamp van de gemeente Nijmegen uit.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Jan Bouwkamp:

Wel snel zijn

Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden via fietsnaarnijmegen.nl. Je moet dan wel ten minste twee keer in de week de fiets in plaats van de auto naar je werk pakken. En de actie is alleen bedoeld voor mensen die nu elke dag met de auto gaan.

Dit weekend hebben zich al 25 mensen aangemeld. Voor de eerste periode zijn er 30 fietsen beschikbaar. Voor een latere periode zijn er 60 gratis e-bikes beschikbaar.

Kopen met korting

Uiteraard hoopt de organisatie dat de testpersonen na drie weken de smaak van de e-bike te pakken hebben. 'De ervaring uit voorgaande campagnes blijkt dat sommigen de fiets met spijt in het hart inleveren. Maar we maken het wel makkelijk door de fiets die ze dan hebben met korting aan te bieden', aldus Bouwkamp.