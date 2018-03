Politie traint in speciale escaperoom

APELDOORN - Wat voor veel mensen alleen een leuk uitje is, is voor de politie een serieuze business. Agenten trainen namelijk in een speciaal voor de politie ingerichte escaperoom in Apeldoorn.

Het idee van een escaperoom is dat je opgesloten wordt in een ruimte. Aan de hand van puzzels en raadsels moeten de opgesloten mensen samen een uitweg zien te vinden. Vaak moet je binnen een uur weer buiten staan. Escaperooms zijn in opkomst als uitje. Maar de politie gebruikt de speciaal ingerichte escaperoom op het terrein van Zwitsal Apeldoorn als serieuze training. Al mag het ook leuk zijn.

Leuk en nuttig

Bedenker Arno Musch van de politie over de speciale escaperoom, die begin deze maand open ging en wordt overstelpt met boekingen: 'Deelnemende politiemensen vinden het leuk. Het is spannend, het moet onder tijdsdruk, het werkt competitief en een ‘quick response’ is noodzakelijk. Zo leer je in een split second beslissingen te maken.'

Agenten moeten overleggen en dat levert ook prachtige verhalen op volgens Musch. 'Als je zes politiemensen bij elkaar zet en samen laat nadenken over oplossingen, krijg je de mooiste verhalen. Ze hebben allemaal zoveel meegemaakt en het is mooi dat ze dat in zo'n situatie kunnen delen.'

Hoe lang de speciale escaperoom nog open blijft is nog niet duidelijk. 'In eerste instantie zijn we drie dagen in de week open tot en met april. Maar er is nu al een enorme wachtlijst, dus misschien kan er wel meer.'