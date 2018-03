Meegluren in het nest van een ooievaar? Bekijk de livestream

ARNHEM - Omroep Gelderland biedt sinds maandag een uniek kijkje in de Gelderse natuur. Livestreams volgen het leven van Gelderse dieren en zijn te zien op het YouTube-kanaal van natuurplatform BuitenGewoon.

De livestreamreeks start met een camera op een ooievaarsnest in Wamel. Het nest is al bezocht door verschillende ooievaars. Ze zijn nu aan het uitvechten wie er daadwerkelijk mag blijven wonen.

Bekijk hier de livestream (tekst gaat verder onder de video):

Een kijkje ín het nest

Dit nest volgden we vorig jaar ook al vanaf de grond. Dit keer kijken we echt ín het nest en hopen we dus live baby-ooievaars uit het ei te zien kruipen. Om onze camera zo hoog te krijgen, was nog wel een uitdaging.

Iedere maand een nieuwe livestream

Iedere maand zal er een nieuwe livestream bijkomen. Die lopen uiteen van camera's die roofvogels volgen, tot de unieke onderwater-livestream. Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste livestreams? Dat kan hier.

Wij zijn op zoek naar jouw #WILDCAM beelden!

Naast deze livestreams zijn wij ook op zoek naar jouw #WILDCAM beelden! Heb jij een camera geplaatst in de Gelderse natuur? Mail je beelden naar buitengewoon@gld.nl en wij plaatsen ze op ons YouTube-kanaal.