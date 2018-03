Deel dit artikel:











Wat je nog niet wist over (het ondergoed van) Frans Bauer Foto: Omroep Gelderland Video StraatKonijnen

ARNHEM - Frans Bauer was deze week te gast bij Radio Gelderland. Voor het gesprek op de radio was het aan de StraatKonijnen om met hem een diepte-interview te houden. Want kent Frans bijvoorbeeld de gelijknamige yoghurt? Wat voor onderbroek draagt hij het liefst? En zit hij nou in een midlifecrisis?

Bekijk het interview (tekst gaat verder onder de video) Saaie onderbroeken zijn niks voor Frans Bauer: 'Ik ben een vrolijke Frans!' Het type onderbroek is daarbij ook van belang: 'Ik ben niet de man van de boxershorts. Die vind ik echt heel vervelend, want dat kruipt naar alle kanten. Ik houd van lekkerzittende broekies.' Om een maatje XXL te voorkomen is Frans heel lang bezig geweest met verschillende diëten. Daar is hij nu vanaf gestapt: ''De laatste twee jaar ben ik helemaal niet meer bezig met diëten. Ik eet eigenlijk alles wat ik wil eten, alleen op een kleiner bord.' Album Frans Bauer is erg tevreden over zijn nieuwe album. 'Op gegeven moment dan denk je bij jezelf: ik moet gewoon serieuzere muziek gaan maken. Dat past ook beter bij me.' Het nummer Skippybal, uit 2014, ziet hij als zijn muzikale midlifecrisis: 'Sommige mannen hebben dat met motoren, ik had dat met skippyballen.' Oordeel zelf: Zie ook: Frans Bauer verrast met zijn favoriete snack: een bamibal uit Velp Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Elke week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.