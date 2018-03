Handschoenen aan en schop in de grond: vrijwilligers aan de slag voor NLdoet

OOSTERWOLDE - Even geen vergaderingen en hoofdpijndossiers vandaag voor burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek. In plaats daarvan trok hij de werkhandschoenen aan en nam hij de schop ter hand. Samen met duizenden andere vrijwilligers in de provincie deed de burgemeester mee met de vrijwilligersactie NLdoet.

Toch ontkomt de burgemeester er niet aan zijn eigen beroep vandaag een beetje uit te oefenen. Voordat de werkhandschoenen aankunnen moet hij eerst nog NLdoet in zijn gemeente feestelijk openen.

Maar als na zijn speech het applaus heeft geklonken kan Hoogendoorn eindelijk met de schop aan de slag. Hij heeft plezier in het spitten. 'Er wordt op heel veel plekken geklust, bij verenigingen of clubs. En als wij vrijwilligers oproepen om mee te doen, waarom zouden wij dat als bestuurders dan zelf ook niet doen?'

Vrijwilligerswerk op 17 locaties

De burgemeester helpt vandaag bij de bouw van een pergola voor zorgboerderij Op 't Schoat. Naast de eerste burger werken ook acht scholieren van het Nuborgh College vrijwillig een dagje mee.

'Het is vooral bedoeld om de vrijwilligers die op deze zorgboerderij elke dag actief zijn een steuntje in de rug te geven,' aldus de burgemeester. De zorgboerderij is maar wat blij met de hulp: 'Voor de cliënten is het heel leuk om samen met de vrijwilligers iets te doen,' zegt Richard Dokter van de zorgboerderij. En een cliënt: 'Zo hoef ik het niet allemaal zelf te doen.'

In de gemeente Oldebroek is vandaag op maar liefst 17 verschillende locaties vrijwilligerswerk gedaan. Ook morgen komen in heel Gelderland nog veel vrijwilligers in actie namens NLdoet.