Alexander Büttner keert terug in selectie Vitesse

ARNHEM - Alexander Büttner staat voor een terugkeer in de eerste selectie van Vitesse. De linksback krijgt dat maandag waarschijnlijk te horen van trainer Henk Fraser.

door Richard van der Made

De Doetinchemmer werd na de vakantie in de winterstop teruggezet naar de beloften toen hij te zwaar bleek bij de eerste training van 2018. Uit metingen bleek dat Büttner niet voldeed aan de voorwaarden die Vitesse stelt bij de spelers.

Trainer Henk Fraser noemde dat op 3 januari 'onacceptabel' en zette de voormalig speler van Manchester United en Dinamo Moskou uit de selectie. Vitesse gaf zelfs aan dat Büttner verhuurd mocht worden. Hij mocht ook niet mee op trainingskamp naar Spanje.

Lassana Faye

Na bijna acht weken trainen bij de selectie van Joseph Oosting is Büttner volgens Vitesse nu weer fit en sterk genoeg om terug te keren in de hoofdmacht. Maandag gaan beide partijen met elkaar in gesprek. Dan zal Fraser naar verwachting de verbannen Büttner ook direct weer overhevelen naar de eerste selectie waar zijn concurrent Lassana Faye het de laatste weken niet makkelijk heeft als linksback.

Sleutel bij Fraser

'We zijn de afgelopen weken dichter bij elkaar gekomen. Binnenkort volgt een gesprek. De sleutel ligt natuurlijk bij Henk, maar het ziet er gelukkig weer goed uit', meldt zijn zaakwaarnemer Aleksandar Bursac. 'Ik hoop dat hij de komende twaalf wedstrijden richting het bereiken van Europees voetbal weer van waarde kan zijn voor Vitesse.'