Vitesse: 'Sloetski is een open en charismatische man die uitstekend Engels spreekt'

ARNHEM - Vitesse gaat in zee met Leonid Sloetski. De 46-jarige Rus krijgt, als alle papieren en details in orde zijn, een contract voor twee jaar. 'Een charismatische man met een schat aan ervaring.'

Vrijdagochtend kwam al naar buiten dat Vitesse een akkoord heeft bereikt met de voormalig bondscoach van Rusland. Enkele uren later gaf technisch directeur Marc van Hintum tegenover Omroep Gelderland ook iets meer tekst en uitleg over de opvolger van Henk Fraser.

Op Papendal liet Van Hintum weten dat Sloetski in zijn ogen een goede keuze is voor het ambitieuze Vitesse. 'Hij is een open man met een duidelijke visie. Charismatisch ook en hij spreekt echt uitstekend Engels. Dus dat probleem hebben we niet', lacht Van Hintum.

Iets nieuws

Sloetski was al vrij snel de belangrijkste kandidaat voor Vitesse dat de Rus diverse keren uitgebreid sprak in Londen. 'Het is goed iemand aan te stellen met veel internationale ervaring, iemand van buiten die al veel heeft meegemaakt. Hij is niet voor niets ook bondscoach geweest en veel succes gehad bij een grote club als CSKA Moskou. Ja, we doen iets anders. Iets nieuws, maar ook ik krijg positieve reacties over hem. Hij wordt de eerste Rus in de eredivisie', weet Van Hintum trots te melden.

Top drie aanvallen

Vitesse wil met Sloetski de traditionele top drie aanvallen. Dat is ook een nadrukkelijke wens van de Raad van Commissarissen waar de Rus Valery Oyf zich dit seizoen regelmatig bemoeide met het technisch beleid. Sloetski werd ook naar voren gebracht door Oyf. 'Je zit met elkaar aan tafel en er vallen namen', zegt Van Hintum. 'Maar ik heb wel de vrije hand als technisch directeur om beslissingen te nemen', bezweert Van Hintum desgevraagd.

Sloetski tekent deze maand nog waarschijnlijk een contract voor twee jaar. Vitesse wil dat nog niet bevestigen.