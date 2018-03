Leonid Sloetski volgt Fraser op bij Vitesse

De voormalig Russische bondscoach volgt komend seizoen Henk Fraser op als nieuwe hoofdtrainer van de Arnhemse club. Volgens technisch directeur Marc van Hintum is Sloetski, die ook de Russische assistent-trainer Oleg Yarovinskiy meeneemt, een goede keuze voor Vitesse.

'Buitenkans voor Vitesse'

'Leonid staat bekend om zijn tactisch vernuft, aandacht voor detail en heldere gedachten over speelstijl. Zijn komst is een buitenkans voor Vitesse. Ik ben blij dat we een man met zijn kwaliteiten aan onze club kunnen verbinden. Hij heeft veel internationale ervaring, waaronder als bondscoach en in Europees voetbalverband. In onze zoektocht naar een geschikte nieuwe hoofdtrainer is kwaliteit altijd belangrijker geweest dan nationaliteit', aldus Van Hintum.

Leonid Sloetski

Algemeen directeur Joost de Wit deelt die mening. 'Hij komt uit ons netwerk van Russen. We zijn heel blij met deze toptrainer. Hij heeft een enorme staat van dienst. We hebben tegen elkaar gezegd: we moeten kijken naar andere invloeden. Deze kans kwam voorbij, want normaal gesproken is het lastig om dit soort toptrainers binnen te halen.'

'Wij beslissen'

Volgens De Wit is het niet zo dat de Russen alles bepalen. 'Dit is in goed overleg gegaan met de eigenaren, dat lijkt me ook logisch. Maar wij beslissen, onze handtekeningen staan eronder', benadrukt de algemeen directeur.

De 46-jarige Sloetski heeft drie Russische landstitels op zijn naam staan met CSKA Moskou en was bondscoach van Rusland tijdens Euro 2016. Ook won de oefenmeester met CSKA Moskou twee keer de Russische beker en even zo vaak de Supercup.

In de afgelopen periode was hij hoofdtrainer van het Britse Hull City. Ook assistent-trainer Oleg Yarovinskiy komt - als de formaliteiten zijn afgerond - volgend seizoen naar Vitesse. De procedure voor een werkvergunning duurt nog 3 tot 6 weken. Sloetski en Yarovinskiy werkten bij CSKA Moskou en Hull City al met elkaar samen.

