VVD: milieuzone in Arnhem niet in beton gegoten

ARNHEM - De lucht in de binnenstad van Arnhem zou door het verbod op oude diesels per 1 januari 2019 een beetje schoner moeten worden. Afgelopen week werd het plan voor een uitgebreidere milieuzone aangenomen door de gemeenteraad. Is het al beklonken of valt er nog wat te kiezen? Dat laatste, zegt de VVD.

Met de nieuwe zone zijn vervuilende diesels uit 2004 en eerdere jaren niet meer welkom in de binnenstad. Voorstanders van dit besluit staan te juichen. Maar niet iedereen is blij met het vergaande plan, zoals de lokale VVD.

Uiterst rechts: Cathelijne Bouwkamp, daarnaast Leendert Combee en links Ipe van der Deen

In de uitzending van Gelderland Stemt schoven Leendert Combee (VVD) en Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks) aan om te discussiëren over die zone. Ook Ipe van der Deen deed mee. Hij maakt zich zorgen over de vervuilde lucht in Arnhem.

Nog niet zeker

Combee (VVD): 'Op 1 januari moet het pas ingaan. Het voorstel van het college moet dan weer door de raad. Er komt een andere raad straks, na 21 maart. We kunnen nog bijstellen en zelfs uitstellen of afstellen.'

'Wij zijn heel erg voor schone lucht, maar tegen milieuzones. We zijn wél voor slimme oplossingen. De zone is niet aangetoond effectief en daarbij maakt het Arnhem minder gastvrij. Ook wordt Nederland straks een lappendeken: waar mag je nog wel en waar mag je met je auto niet naartoe?'

Niet verschuilen

Bouwkamp (GroenLinks): 'Wij zijn heel erg blij en trots op deze maatregel, omdat wij als gemeente een stap vooruit hebben gezet. En wij willen dat het hier niet bij blijft, maar ook andere instrumenten inzetten.'

Combee vraagt zich af: 'Waarom 500.000 euro uitgeven aan een maatregel die nog niet bewezen is? Waarom geen maatregelen zoals centrale stadsdistributie (voor goederen, red.). Daar worden Arnhemmers veel blijer van.'

'We moeten ons niet verschuilen achter mogelijke alternatieven', reageert Bouwkamp, 'het is tijd om op korte termijn te zorgen voor schonere lucht. Onderzoek toont aan dat de effecten van roet afnemen met deze maatregelen en dat is juist belangrijk.'

Schoonmaken

Bewoner van Arnhem Ipe van der Deen: 'Ik heb last van die vieze lucht. En ik moet eens in de zoveel weken mijn kozijnen schoonmaken vanwege de roet.' Hij gaat straks als 'luchtwachter' voor Milieudefensie de kwaliteit van de lucht in zijn omgeving meten.

