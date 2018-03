Bestuurscultuur in Arnhem is droevig, zegt minister Slob

ARNHEM - De bestuurscultuur in Arnhem: daar is wat mis mee, bleek uit een onderzoek van vorig jaar. Er werd zelfs gesproken over intimidatie. Een bokito-cultuur. Minister Slob noemt het in de uitzending van Gelderland Stemt 'droevig'.

In de uitzending spreken we over de cultuur in de raad. Bioloog Jan van Hooff heeft jarenlang onderzoek gedaan naar apen. Hij weet wel hoe zo'n bokito-cultuur tot stand komt.

'Niets veranderd'

Ook zittende raadsleden Daniël Becker van de ChristenUnie en Kürsat Bal (nu nog voor Verenigd Arnhem) reageren. Zij maakten de raad (en de wethouders Martijn Leisink en Gerrie Elfrink) van dichtbij mee.

De kritiek op het bestuur richtte zich vooral op die twee wethouders.

Becker: 'Helaas is er nog niets veranderd. Inwoners voelen zich niet gehoord. Ik vind dat zo jammer: dat in het gemeentehuis en daarbuiten, met de bewoners, het niet loopt zoals het moet.'

Bal: 'Het verandert niet snel, zoiets heeft tijd nodig.' Hij vindt wel dat de omgang is verbeterd ten opzichte van een half jaar geleden.

Droevig

Minister Arie Slob van Media is bij de uitzending aanwezig: 'Wat ik in Arnhem heb gezien is wel heel droevig', reageert hij vanaf de eerste rij. Het is niet goed dat er vier wethouders in de laatste jaren aftraden, zegt Slob.

'Natuurlijk, overal heb je weleens een bedrijfsongelukje, zijn er spanningen en gaat er wat mis. Daar vormt Arnhem geen uitzondering op.'

Beelden aan de hand waarvan Jan van Hooff duidde

Ben je te pruimen?

Gedragsbioloog Van Hooff duidt: 'Er is er altijd ééntje de baas. Wie dat wordt, hangt van je eigen kracht en assertiviteit af. Maar ook: ben je te pruimen en kun je coalities vormen?'

Politici en hun samenwerking kunnen goed vergeleken worden met het dierenrijk: 'Er is de focus op samenwerking en het gemeenschappelijk belang en rekening houden met wat de ander wil.'

'Dan ploft het'

Maar met de samenwerking en het rekening houden met elkaar ging het in de Arnhemse raad dus juist mis, reageert tafeldame Wouke van Scherrenburg.

Van Hooff: 'Als het niet goed gaat in zo'n gemeenschap, dan ploft de zaak. Dan gaat het niet goed. Je moet voldoende ruimte geven aan anderen, anders zeggen ze: voor jou een ander.'

Harmonie

'Dit gedrag (zoals in Arnhem, red.) zou in de natuur worden afgestraft', zegt Van Hooff. 'Ja, er zijn eigen belangen. Maar harmonie moet altijd het hoogste belang hebben. Gek genoeg werkt dat in de natuur juist altijd heel goed.'

Van Scherrenburg reageert: 'Dat is hier niet gebeurd. Er is verzuimd om wethouders die hun machtspositie uitbuitten te vertellen: dit kan zo niet langer. En de burgemeester was dan te zwak om te zeggen: nu is het afgelopen.'