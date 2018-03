Extra steuntje voor 'toren van Pisa' in Nijmegen

NIJMEGEN - De godenpijler op het Kelfkensbos in Nijmegen wordt sinds vandaag gestut. De replica van een Romeinse erezuil is bewust scheef geplaatst, maar omvallen mag hij natuurlijk niet. Nu blijkt de ondergrond niet stevig genoeg.

Uit een inspectie is gebleken dat de ondergrond niet stevig genoeg is. De ondergrondse constructie van de godenpijler heeft een dichtere zandlaag nodig dan er ligt. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat de oorzaak is van de veranderde ondergrond en of de constructie van de Godenpijler aangepast moet worden.

Gevolgen minimaal

De afzetting heeft geen gevolgen voor de parkeergarage Kelfkensbos, daar staat de 'Nijmeegse toren van Pisa' niet bovenop. Het afgezette gebied heeft ook nauwelijks gevolgen voor de markt op zaterdag en maandag. De marktmeester informeert de kooplui, die mogelijk iets moeten verplaatsen met hun kraam.

Het kunstwerk heet officiëel Noviomagus, een werk van Rutger Fuchs en Ram Katzir. Het stelt een zonnewijzer voor die pal de deur van Museum Het Valkhof is geplaatst. Op die plek zijn in 1980 tijdens opgravingen de stenen gevonden met reliëfs van Romeinse goden, zoals Apollo, Diana en Ceres. Op één zijde staat een man voor een altaar, met als opschrift TIBR CSAR ("Tib(e)r(ius) C(ae)sar"). De zuil wordt als eerbetoon gezien aan Keizer Tiberius.

