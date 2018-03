Uniek moerasgebied houdt Arnhem bij Nijmegen weg

ELST - Tussen de twee grote steden Arnhem en Nijmegen liggen de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard. Om er voor te zorgen dat die twee steden niet té close worden, letterlijk en figuurlijk, is er een groene barrière opgeworpen; Park Lingezegen.

Opzienbarend Waterrijk

Park Lingezegen is bijna volledig ontwikkeld en gaat volgend jaar de beheerfase in. Een opzienbarend en uniek onderdeel van Park Lingezegen is het Waterrijk. Het deelgebied ligt tussen Arnhem Zuid en Elst in en bestaat vooral uit water en rietmoeras. Landschapsarchitect Jeroen Bosch ontwierp het stuk natuur jaren geleden. Nu kijkt hij er zijn ogen uit. Hij neemt verslaggever Laurens Tijink mee naar de waterkanten.

Heel, heel veel vogels

Een weids natuurgebied dus, midden in de Betuwe. Het Waterrijk strekt zich uit over 300 hectaren. Zo'n waterrijk gebied, zó dichtbij stedelijk gebied is uniek volgens Bosch. De ontwikkeling volgt hij op de voet. Vooral het aantal vogels dat zich vestigt in Waterrijk is onwaarschijnlijk, vertelt hij. Iedere week zijn het er weer meer. Ook de zeldzame roerdomp heeft het gebied inmiddels ontdekt.

Met de kano de natuur in

Park Lingezegen gaat binnenkort weer een nieuwe fase in. De zogeheten beheerfase. Dan zal Staatsbosbeheer het gebied gaan beheren en laten doorontwikkelen. Een deel van het gebied wordt ook geschikt gemaakt voor recreatief gebruik. Zo kan er volgend jaar van de Rijkerswoerdse plannen naar delen van Het Waterrijk gekanood worden.

