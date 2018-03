Samantha (16) heeft een internationale 3D-printshop

Als Samantha 's middags uit school komt gaat de 3D-printer vrijwel onmiddellijk aan. Ze legt uit hoe de printer twee materialen opwarmt om vervolgens een object laagje voor laagje op te bouwen. In dit geval gaat het om een onderdeel van een koptelefoon die ze online aanbiedt.

Onderdelen op verzoek

Het begon allemaal met een relatief eenvoudige printer die in de aanbieding was. Samantha: 'En toen dacht ik; als ik een webshop kan beginnen kan ik het geld terugkrijgen.' Inmiddels biedt ze allerlei producten te koop aan: van koptelefoons en telefoonhoesjes tot specifieke onderdelen op verzoek.

'Jongeren kennen hun weg op internet'

Het aantal ingeschreven ondernemers in Gelderland is in de eerste twee maanden van 2018 in Gelderland maar liefst met 8 procent gestegen. Landelijk was de toename 10 procent.

Volgens Jessica van El van de KvK zijn de ondernemers die de stap wagen steeds jonger. Dat komt volgens haar vooral door de digitalisering. 'Ze zijn heel handig en snel en weten precies welke wegen ze moeten bewandelen.'

Zo heeft Samantha binnen korte tijd klanten geworven van over de hele wereld, met name vanuit Amerika. 'Ik doe iets aan Instagram ads en Facebook ads en dan target ik mensen die geïnteresseerd zijn in 3D-printen.'

Printer maakt zijn eigen opvolger

Ook thuis is er interesse voor de 3D-prints. Zo vragen familieleden wel eens om onderdelen als er iets stuk is en voor haar moeder heeft de printer twintig uur staan zwoegen op een futuristisch ogende bloemenvaas. Maar momenteel is de printer vooral druk met het maken van onderdelen voor zijn opvolger, een printer die nóg beter is.

Want Samantha weet het zeker, 3D-printen is de toekomst. 'Mijn droom is om een 3D-printbedrijf te hebben, waar ik mijn eigen printjes verkoop en waar ik CEO van ben. Een soort van Elon Musk (de baas van Tesla, red.) maar dan van de 3D-printers.'