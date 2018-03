Vitesse op volle sterkte naar FC Utrecht

ARNHEM - Vitesse reist zondag met een fitte en complete groep af naar FC Utrecht. Het is nog wel de vraag of trainer Henk Fraser op tijd hersteld is van een griepje.

Alleen de langdurig geblesseerde Arnold Kruiswijk ontbreekt in de selectie. De verdediger was tijdens de winterstop hersteld van een rugblessure, maar de pijn keerde terug en de Groninger keerde terug in de ziekenboeg.

Vitesse won zondag met 3-2 van Ajax terwijl FC Utrecht na een indrukwekkend begin met 3-0 onderuit ging tegen de verwachte kampioen PSV. Edward Sturing leidde de training, omdat hoofdtrainer Henk Fraser ziek was.

Sterk collectief

Sturing ging vrijdag na de training in op de tegenstander van komend weekend. 'FC Utrecht speelt met twee spitsen en een ruit op het middenveld. Dus dat is even anders. Ze zijn als collectief sterk. We moeten nog even kijken hoe we dat gaan invullen en dan praten we ook over de posities. Belangrijkste is dat we kijken hoe wij daar het beste tot ons recht komen. Als collectief zijn ze heel sterk, maar ze hebben ook veel individuele kwaliteiten in het elftal.'

Vierde plek

Voor Vitesse is het een belangrijk duel met het oog op de play-offs. De Arnhemse club kan nog vierde worden en die plek geeft recht op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. 'Het is zeker belangrijk', zegt trainer Edward Sturing. 'We kunnen de vierde plek pakken als we winnen. Het klopt dat het wisselvallig is bij ons, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. We spelen nog tegen ploegen als FC Twente en Sparta en dan rekenen veel mensen al op zes punten. Zo werkt het niet, juist die ploegen pakken vaak op het eind van het seizoen veel punten.'

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Serero, Mount, Foor; Beerens, Matavz, Linssen