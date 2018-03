Enkele tientallen mensen bij actie #iedereenmagzoenen, initiatiefnemer tevreden

Onder het motto #iedereenmagzoenen werd opgeroepen om vanmiddag bij de Arnhemse Jansbeek voor Dudok te komen zoenen. Hoewel de opkomst een beetje tegen viel (zo'n veertig personen, inclusief pers en politiek), spreekt de initiatiefnemer van een succes.

Initiatiefnemer Robert Wittenberg zoende zelf met Arnhems wethouder Gerrie Elfrink. 'Ik ben blij en trots op zoveel mensen in zo'n korte tijd. Ik had natuurlijk gehoopt op honderden mensen, maar het is onder werktijd.'

'Gesterkt door burgemeester'

Wittenberg vindt het ook fijn dat mensen hem steunen in zijn idee. 'Ik vind dat iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Iedereen moet ook gewoon liefde kunnen tonen in het openbaar. Ik voel me dan ook gesterkt met het bericht van de burgemeester.'

Op het NS-station in Nijmegen wordt morgen door stichting Civitas Christiana actie gevoerd tegen de reclameposters van de kledingketen. Deze stichting zegt op te komen voor gezin, traditie en privé-eigendom.

De reclameposters wekken toenemend verzet bij vooral mensen met kinderen, meldt Civitas Christiana. Die wil met de demonstratie een duidelijk signaal van protest afgeven 'tegen de oprukkende vulgariteit in het Nederlandse straatbeeld'.

10 tot 12 activisten

Suit Supply heeft in Gelderland vestigingen in Arnhem, Zaltbommel en Wilp. De demonstratie door naar schatting 10 tot 12 personen is aangemeld bij de gemeente Nijmegen, bevestigt een woordvoerder van burgemeester Bruls.

Het protest duurt van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur.

Bushokjes beklad

In meerdere plaatsen zijn de voorbije periode bushokjes met advertenties van SuitSupply vernield of beklad. Het bedrijf dat de posters in bushokjes beheert, JCDecaux in Amsterdam, laat weten geen aantallen van vernielingen te delen en ook niet waar die zijn gebeurd.

