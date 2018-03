Politie zoekt getuige van mishandeling

Deel dit artikel:











NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid is op zoek naar een getuige van een mishandeling bij bushalte Hegdambroek, afgelopen dinsdag. De bushalte is gelegen aan de Weijkbroekweg in Nijmegen.

Tijdens de mishandeling stopte een grote witte auto met aanhanger bij de bushalte. De inzittende riep naar de dader dat hij het slachtoffer los moest laten, waardoor er een einde kwam aan de mishandeling. Vervolgens heeft de inzittende het slachtoffer afgezet bij een andere bushalte. De politie wil graag weten wie deze persoon is. Hij of zij kan zich melden via 0900-8844.