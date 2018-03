Deel dit artikel:











Zaaien voor zoemende bijen Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De gemeente Arnhem zet in op bescherming van de bij. Zeker vijftig vrijwilligers zaaien zaterdag veldjes in hun wijk in met bloemenzaad, speciaal voor de bijen, in het kader van de eerste landelijke bijenwerkdag.

Gemeentewerkers hebben voor die tijd de veldjes al omgeploegd en het gras weggehaald. Onder de noemer Nederland Zoemt worden er veldjes ingezaaid met bloemenzaad voor wilde bijen en honingbijen. Ook in Culemborg, Doetinchem, Eibergen, Elst, Hoenderloo en Zutphen zijn er activiteiten waaronder het aanplanten van bosjes en parkjes. De tekst loopt door onder de foto.



Helft van bijen bedreigd Het gaat slecht met de bijen in Nederland. De helft van alle 358 soorten wordt bedreigd. Dat komt door gebrek aan voedsel ruimte om te nestelen, direct het gevolg van intensieve landbouw en verstedelijking. Dorothé Vriezen is sinds een jaar écht imker in Arnhem en initiator van het inzaaien in Arnhem: 'Het gaat niet goed met de bijen, terwijl ze uitermate belangrijk zijn in de levenscyclus op aarde. Ze zorgen namelijk voor de bestuiving van een groot deel van de planten die wij gebruiken als voedsel. Het is belangrijk dat de overlevingskansen van de bijen groter worden. Dit kan door ervoor te zorgen dat er meer stroken met wilde bloemen en nestgelegenheid voor bijen, hommels en vlinders komen.' Bloemenzaad en veldjes Om het plan te laten slagen gaan vrijwilligers de de grasveldjes in Arnhem tussen de huizen van Pastoor van de Loolaan, De Savornin Lohmanlaan, Doctor Nolenslaan, Cort van der Lindenlaan en Treublaan inzaaien met bloemenzaad voor wilde bijen en honingbijen. Dit onder supervisie van de imkervereniging Arnhem-Velp en gesteund door NL doet, onderdeel van het Oranje Fonds. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl