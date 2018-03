Deel dit artikel:











Gelderland Stemt in Musis: bestuurscultuur, de PVV doet mee en milieuzones

ARNHEM - Bij Musis in Arnhem stond vrijdagmiddag de rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland geparkeerd. Daar maakten wij radio over uiteenlopende onderwerpen die spelen in en rond Arnhem. Ook binnenin Musis deden we dat, voor onze tv-uitzending.

Op radio namen Irene ten Voorde en Maarten Hagelstein de radio-uitzending voor hun rekening. Op televisie presenteerde Inge de Jager. Kijk hier de uitzending op televisie terug Lees het terug: We spreken over de Arnhemse bestuurscultuur, de veelbesproken milieuzone en nieuwe partijen als de PVV en DENK schuiven aan. De lokale SP behangt zelfs onze bus: Lokale politieke partijen mogen flyeren bij de bus; we verwachten veel aanloop en ook u bent welkom. Inge de Jager presenteert de tv-uitzending vanuit Musis, van 17.20 uur tot 17.50 uur. Ook daar bent u welkom. Meekijken kan op tv: Omroep Gelderland of via gld.nl. Tekst loopt door onder video: Nieuwe partijen in Arnhem Het eerste onderwerp: nieuwe partijen in Arnhem. DENK - Verenigd Arnhem, de PVV en Arnhem1 doen mee. Wat bieden zij de stad die al een groot aantal partijen heeft? Lees dat gesprek hier terug Ook minister Slob van Media komt langs: Ook bespraken we de bestuurscultuur in Arnhem, want daarover lijkt het laatste woord nog niet gesproken. Gedragsbioloog Jan van Hooff duidt het. Lees dat gesprek hier terug Aan de hand van beelden duidde bioloog Jan van Hooff groepsculturen De milieuzone in Arnhem. Gaat het er nu toch echt van komen? De raad heeft een motie van GroenLinks om oude diesels te weren aangenomen, het college moet daarmee aan de slag. Volgens de VVD is nog niets zeker. Lees dat gesprek hier terug