Man die 'Graceland' liet bouwen moet ruim 7 ton terugbetalen, vindt het OM Het echte Graceland. Foto: Wikipedia

ZUTPHEN - Het Openbaar Ministerie (OM) in Zutphen heeft vrijdag 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 62-jarige man uit Breda. Hij wordt verdacht van witwassen, hennepteelt, diefstal van stroom en valsheid in geschrifte. Volgens de officier van justitie heeft de man met strafbare activiteiten minstens 648.000 euro verdiend, onder meer met een hennepkwekerij in een woning in Dinxperlo die hij huurde.

Hij heeft dat geld vervolgens witgewassen en dat leverde nog eens 89.000 euro op, heeft justitie uitgerekend. Het OM wil dat de man een bedrag van zo’n 737.000 euro terugbetaalt. 'Het is onacceptabel dat mensen die zich bezighouden met strafbare feiten goede sier kunnen maken met verdiensten uit misdaad', aldus de officier. Het begon met de ontdekking van een hennepkwekerij in een huis in Dinxperlo in 2014. De politie stuitte op 470 planten. De 62-jarige huurder liet op dat moment een villa in Breda bouwen: een replica van Graceland in Tennessee, het huis van zanger Elvis Presley. Strafbare feiten Uit financieel onderzoek bleek dat de legale inkomsten van de man onvoldoende zijn om zowel in zijn levensonderhoud te voorzien als een villa te laten bouwen. Hij zou zich tien jaar lang hebben beziggehouden met strafbare feiten. Volgens de officier van justitie heeft de man een valse arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en salarisspecificatie gebruikt om een hypotheek te krijgen en het huis in Dinxperlo te huren. De rechtbank in Zutphen doet 3 april uitspraak. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl