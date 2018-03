Deel dit artikel:











Vrouw verstopt gestolen spullen in kinderwagen Foto: Omroep Gelderland

EDE - Een 29-jarige vrouw uit Ede is donderdag aangehouden voor diefstal in een winkel aan de Verlengde Blokkenweg in haar woonplaats.

De vrouw had al een winkelverbod vanwege een eerdere winkeldiefstal. Bij controle van haar kinderwagen bleek dat ze meerdere spullen niet had afgerekend. Ze is daarom aangehouden. De Edese probeerde samen met haar twee kinderen te vluchten, maar werd tegengehouden door een andere winkelbezoeker. Haar kinderen zijn overgedragen aan familie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl