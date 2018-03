Wat moet je doen als er saunabeelden van jou online staan?

Maar hoelang blijven deze beelden online staan? En wat moet je doen als je beelden van jezelf ziet? Wij beantwoorden vijf prangende vragen over deze saunazaak.

Camera's in een sauna, mag dat wel?

'In het algemeen geldt volgens de privacywetgeving dat er niet gefilmd mag worden in ruimtes waarin mensen ontkleed zijn, zoals sauna's, wc's en kleedkamers', vertelt woordvoerder Inger Sanders van de Autoriteit Persoonsgegevens. 'Het filmen van mensen die ontkleed zijn, is een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, iemand mag op zo'n plaats verwachten onbespied te zijn.'

Ik snap de onrust onder saunabezoekers niet Pieter Bunt, vereniging van saunabedrijven

Volgens woordvoerder Pieter Bunt van de Vereniging van Nederlandse sauna- en wellnessbedrijven (VNSWB) hangen er geen camera's bij de aangesloten sauna's sinds de aanscherping van de camerawet in 2016. 'Dus ik snap de onrust onder saunabezoekers niet.'

De beelden die online zijn gekomen, dateren overigens volgens Sauna & Beauty Oase-eigenaar Erik van Ingen Schenau uit 2015. Bunt: 'Tot 2015 hebben we niet gezamenlijk over die camerabeveiliging gesproken.'

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt tegen RTL Nieuws dat ze een onderzoek instellen en dat inspecteurs gaan bekijken of er camera's hangen in kleedruimtes en toiletten van sauna's.

Maar hoe zijn de beelden van de Sauna & Beauty Oase dan online verschenen?

Het bedrijf zou in 2015 gehackt zijn, waarbij voor een halve dag aan beveiligingsmateriaal werd gestolen. De camera's hingen in drie kleedruimtes om diefstal van spullen tegen te gaan. Inmiddels zouden de camera's weggehaald zijn.

Eigenaar Van Ingen Schenau vertelde in De Telegraaf dat criminelen hem onder druk hadden gezet. 'Ze dreigden in een e-mailtje twee videofilmpjes op internet te zetten.' Er gebeurde destijds niets, maar de beelden lekten onlangs alsnog uit.

Privacydeskundige Brenno de Winter uit Ede: 'De vraag is natuurlijk: zijn ze wel gehackt? Dat kan alleen als ze beveiligd waren met een wachtwoord. Of konden mensen gewoon meekijken? Zo'n beveiligingscamera beveiligen met een wachtwoord is verplicht. Hoe zag het beveiligingsplan van deze sauna er eigenlijk uit? De eigenaar is niet alleen slachtoffer van een hack - zoals hij zegt - maar ook dader. Hij heeft niets gedaan aan privacybescherming. Voor de mensen die op de beelden staan is dit heel vervelend.'

En hoelang blijven dit soort beelden online staan?

'Eenmaal op internet is altijd op internet', is De Winter stellig. 'Misschien dat een site waar de beelden op staan wel verwijderd wordt, maar dan kunnen ze allang gedeeld of gedownload zijn. De kans dat ze helemaal verwijderd worden, is heel klein. Dus ik kan me voorstellen dat dit veel onrust veroorzaakt onder de saunabezoekers. Met dit soort beelden kun je mensen echt kapot maken. Het is zó stuitend.'

De beelden van de handbalsters zijn inmiddels van de pornosite gehaald. Wel was er vrijdagmiddag nog een filmpje te vinden over een zoenend stelletje.

Wat moet ik doen als er beelden van mezelf online verschijnen?

Bel de politie. Volgens een politiewoordvoerder hebben de afgelopen dagen meerdere mensen aangifte gedaan. Hoeveel precies, kon de woordvoerder niet zeggen. Eerder liet het Nederlandse Handbalverbond al weten aangifte te doen naar aanleiding van de gelekte beelden, met daarop onder meer zeven handbalinternationals. Je kunt aangifte doen van smaad of laster.

En als ik beelden van iemand anders online zie?

Ook dan kan de politie gebeld worden. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 'Jaarlijks ontvangen we duizenden tips. Niet alleen over sauna's, maar over alles wat onder de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens, red.) valt', vertelt woordvoerder Sanders.

'Op basis van tips kunnen wij besluiten hier actie op te ondernemen. Deze actie kan bestaan uit bijvoorbeeld het sturen van een brief aan de organisatie waar het omgaat. Soms hebben we telefonisch contact waarin we uitleggen dat er sprake is van een wetsovertreding.'

De Autoriteit Persoonsgegevens kan ook een organisatie een waarschuwing geven óf een officieel onderzoek starten. 'Verder kunnen we besluiten om een hele sector te informeren via bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Of om tijdelijk meer focus te leggen op een bepaald onderwerp in onze voorlichting. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Nadat we een onderzoek hebben afgerond, publiceren we - in de regel - de resultaten hiervan op onze website.'

