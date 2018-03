Deel dit artikel:











Aangereden jurylid nog steeds in ziekenhuis Beeld: NOS

ZWOLLE - Het jurylid dat vorige week vrijdag bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn werd aangereden door een renster, ligt nog steeds in het ziekenhuis in Zwolle. Wel is de man aan de beterende hand, zegt de internationale wielerunie UCI.

'Hij is van de intensive care gehaald, maar hij blijft in het ziekenhuis voor verdere behandeling', zegt UCI-woordvoerder Louis Chenaille vrijdagochtend desgevraagd tegen Omroep Gelderland. De Amerikaanse baancommissaris Andrew McCord was de piste opgelopen om een bril weg te halen die daar was blijven liggen nadat enkele rensters onderuit waren gegaan. Diao Xiaojuan uit Hongkong botste met een vaart van zo'n 50 km/uur op de official. McCord was buiten bewustzijn en werd zo'n 15 minuten op de piste behandeld. Hij werd per brancard afgevoerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De renster verliet de hal in een rolstoel. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl