Paal, lat en strafschop breken De Graafschap op: Dordrecht wint met 0-1

AFGELOPEN: Het blijft 0-1

90 + 2 De Graafschap doet er alles aan. Nog een minuutje.

89' Ongelofelijk. Fllipperkastvoetbal nu voor het doel van Dordrecht, maar hij wil er niet in.Zelfs Ars weet niet te scoren. Als El Jebli even later ook nog voorlangs schiet lijkt de radeloosheid toe te slaan.

87' Vrije trap Mark Diemers spat op de lat uiteen. Het zit hem niet mee. Eerst paal, nu lat.

84' Emmen staat op achterstand, dus Dordrecht doet hele goede zaken in de periodestand als de stand zo blijft.

82' Het regent nu kansen aan beide kanten, Groothusen mist opnieuw, nu met een kopbal.

80' Daar ging Groothusen alleen op Bednarek af en die redt, Abena scoort bijna aan de andere kant!

78' Leep balletje van Van Mieghem gaat net naast. Het is spannend nu. De Graafschap zet aan, maar het kan elk moment gedaan zijn.

77' Dordrecht is gevaarlijk. Groothusen ziet zijn schot geblokt, wel een corner voor de gasten.

75' De tijd begint nu toch wel en beetje te dringen. Good old Sjoerd Ars moet het nu gaan doen, hij komt voor Klaasen.

65' Mutzers kreeg de strafschop nadat Bednarek hem aantikte. De keeper van De Graafschap kreeg geel voor die actie. El Jebli vervangt nu Olijve bij de Superboeren.

Bednarek wist de strafschop niet te keren

61' 0-1 Penalty Dordrecht. Die wordt benut door Mahmudov. Gözübüyük is nu de gebeten hond. Hij gaf geen strafschop aan De Graafschap en nu dus wel aan de gasten.

55' Zelfs bij Dordrecht dachten ze aan hands.

51' Gejoel omdat een bal die volgens de fans met de hand van de lijn wordt gehaald niet met een strafschop wordt beloond. Het schot was van Abena. Het blijft 0-0. De Graafschap zet weer flink aan nu.

50' Beide ploegen zijn ongewijzigd. Nog geen kansen.

TWEEDE HELFT

20.55 Snel inslaan!

RUST: Sven Nieuwpoort kopte nog rakelings langs uit een corner, maar hij wil er nog niet in. 0-0.

39' Diemers ziet zijn van richting veranderde schot over gaan. De corner levert niks op.De Graafschap heeft de beste kansen, maar het verzorgd spelende Dordrecht is zeker niet ongevaarlijk.

32' De scheidsrechter fluit voor een duwtje van Tissoudali, zonde want hij kon anders zo doorlopen richting de onzeker ogende keeper Janssen.

Tissoudali is het niet eens met de scheids

28' Enorme ketser van keeper Bryan Janssen van Dordrecht, hij laat de bal los. De Graafschap kan niet profiteren. Uit de daarop volgende corner schiet Tarik Tissoudali naast.

17' De storm van De Graafschap is iets gaan liggen en Dordrecht krijgt nu ook een behoorlijke kans. De bal gaat naast.de goal van Bednarek. Het schot was van Mutzers.

5' Serrarens scoort wel, maar staat buitenspel. Opnieuw geen goal. Fabian Serrarens, die sinds zondag de bijnaam Kung Fu Serrarens draagt. Maar het is wel duidelijk welke ploeg het sterkst begint.

3' Daar was het bijna 1-0, Mark Diemers ging goed door, maar schiet net naast. De bal kuste de paal nog.

BEGIN WEDSTRIJD

19.55 De warming up zit erop, we gaan zo beginnen

Scheidsrechter Gözübüyük en zijn assistenten Foto: Will Kuijpers

19.45 Het regent hier in Doetinchem.Helaas niet alleen meters bier.

19.40 Alleen voor jezelf bestellen? Daar doen ze niet aan op de Vijverberg.

19.38 En daar zijn de eerste bierfoto's!

19.30

De spelers zijn begonnen met de warming up

19.24 De vorige keer werd het gelijk. Ook nu is een overwinning geen uitgemaakte zaak, Dordrecht is in vorm.

19.15

De fans druppelen langzaam binnen Foto: Will Kuijpers

19.00 In de Achterhoek weten ze wel raad met Schapenkoppen.

18. 40

De opstellingen

18.35 Er is goed nieuws voor de dorstige fans van 18+. Er mag weer een biertje gedronken worden op de Vijverberg!

18.35 De Graafschap start vol vertrouwen tegen Dordrecht. Ondanks het nare einde van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, de spelers werden aangevallen door fans van de Deventer club, was het resultaat voortreffelijk. Het werd zondag in Deventer 0-4.