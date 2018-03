'Onacceptabel': 42 weken wachten op jeugdhulp

ARNHEM - Huisartsen vinden de extreem lange wachttijden in de jeugd-ggz onacceptabel. Dat zegt huisarts Gaël Pennings namens de huisartsenkring Nijmegen van de Landelijke Huisartsen Vereniging. De huisartsen hebben volgens Pennings hun handen vol aan patiënten met complexe problemen die door wachtlijsten niet op de juiste behandelplek terecht kunnen. Dit geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen.

Huisarts Pennings: 'Het is al erg genoeg als een kind of volwassene met een psychisch probleem bij mij aanklopt. Die hulpvraag hebben ze vaak lang voor zich uitgeschoven en dan horen ze van mij dat ze nog maanden moeten wachten op een behandeling.'

Ondertussen vangen de huisartsen de patiënten op, totdat ze geplaatst kunnen worden: 'We doen wat we kunnen, maar we zien ondertussen wel de klachten verergeren. En dat kan zelfs leiden tot schooluitval of uitval op het werk.'

42 weken wachten op eerste gesprek

Wie op zoek is naar hulp kan op de websites van zorginstellingen zien hoelang de wachttijden zijn. Die kunnen per regio en per hulpvraag verschillen. Zo moeten kinderen in Arnhem voor adhd en autismeproblemen 42 weken wachten op hulp bij centrum voor jeugd- en kinderpsychiatrie Karakter. En ook op andere locaties van deze zorginstelling in Gelderland zijn de wachtlijsten voor deze hulp lang, minimaal acht weken. Alleen in de Achterhoek hoef je 'maar' drie weken te wachten.

Wachttijd Karakter voor ADHD en autisme:

Arnhem: 42 weken

Foodvalley: 30 weken

Oost-Veluwe: 20 weken

Rijk van Nijmegen: 14 weken

Noord-Veluwe: 8-10 weken

Tiel: 8 weken

Achterhoek: 3 weken

Zorginstelling Karakter betreurt de lange wachttijden. Volgens Karakter ontstaan de wachtlijsten door verschillende redenen. Eén daarvan is het budget dat gemeenten beschikbaar hebben voor de jeugdhulp. Daarnaast bepaalt het aantal kinderen en jongeren dat al in behandeling is de wachttijd, net als beschikbaar personeel. Ook de huidige griepgolf is een reden dat de wachttijden zijn opgelopen.

Saskia van Dongen, directeur Karakter Regio Gelderland: 'Wij vinden het ook vreselijk dat kinderen lang moeten wachten. Wij zouden het liefst geen wachtlijst hebben, maar dat is niet haalbaar. Wij hebben als doel om de wachttijd tot 6 weken terug te brengen.' Inmiddels is Karakter een pilot gestart met jeugdzorgorganisatie entrea lindenhout om te kijken hoe ze samen de wachtlijsten terug kunnen dringen.

Arnhem: 'Geld speelt geen rol'

Volgens de gemeente Arnhem zou geld geen rol spelen bij het ontstaan van de wachtlijsten. 'Wij hebben geen budgetplafond. Wel is het zo dat Karakter een grote naam heeft in de regio Arnhem. Verwijzers als huisartsen en wijkteams verwijzen hier vaak naar door, omdat het een bekende naam is. Hierdoor is de vraag groot. Er zijn ook andere zorgaanbieders gecontracteerd, maar dat is niet bij alle verwijzers bekend.' De gemeente Arnhem gaat in ieder geval maatregelen nemen om de wachtlijst bij Karakter te verkorten.

Lees hier meer over wachtlijsten bij andere instellingen en ervaringen van ouders