Edward Sturing leidt Vitesse richting FC Utrecht, Henk Fraser ziek

ARNHEM - In aanloop naar het duel met concurrent FC Utrecht neemt Edward Sturing de honneurs waar bij Vitesse. Hoofdtrainer Henk Fraser is ziek.

Clubicoon Sturing leidt vrijdagmiddag de besloten training van Vitesse. Zondagmiddag gaat de Arnhemse club op bezoek in Galgenwaard voor het traditioneel lastige duel met FC Utrecht. De verwachting is dat Fraser dan weer hersteld is van een griepje.

Sturing stond dit seizoen tijdens een wedstrijd één keer eerder voor de groep. Dat was op 20 september in Amsterdam tegen de amateurs van Swift voor de beker. Vitesse vloog die dag op dramatische wijze uit het bekertoernooi na strafschoppen.

In de eredivisie steeg Vitesse zondag na de fraaie winst op Ajax naar de zesde plaats. FC Utrecht is de nummer vier en heeft slechts drie punten meer dan de Arnhemmers. Vorig seizoen eindigde het duel in de Domstad in 1-0.