Inwoners Zutphen gluren bij de buren

ZUTPHEN - Inwoners van Zutphen en Warnsveld gluren zondag massaal bij de buren. Voor de derde keer is daar namelijk het festival Gluren bij de Buren. En dat betekent dat er op tachtig locaties in alle wijken van Zutphen en Warnsveld 238 optredens zijn, twintig procent meer dan vorig jaar.

Het programma is veelzijdig: er zijn optredens van nog onontdekte singer-songwriters tot door de wol geverfde podiumdieren. Niet alleen muziek komt aan bod, maar ook theater, dans en poëzie.

AZC en molen

De meeste optredens zijn te zien in huiskamers, maar er zijn ook wat speciale locaties. In het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee treedt bijvoorbeeld een groep vluchtelingen op en in de molen van Warnsveld is oud-stadsdichter Tim Pardijs te gast.

Gluren bij de Buren wil een heel gezellig cultureel en sociaal festival zijn. Mensen krijgen de kans om in hun eigen wijk met elkaar kennis te maken en eens een keer bij elkaar over de vloer te komen. Alle huiskamereigenaren en lokale artiesten werken vrijwillig mee aan het festival. Het festival duurt van 12.00 tot 17.00 uur.