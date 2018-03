Zoeken naar een stembureau in uw buurt? Hoeft niet

ARNHEM - De verkiezingen voor de gemeenteraad naderen. Op 21 maart is het zover. Stemgerechtigden mogen zelf weten op welk stembureau ze hun stem uitbrengen, zolang dat maar in de eigen gemeente gebeurt.

Dat is handig als de kinderen naar school moeten of bijvoorbeeld boodschappen gedaan moeten worden en er een stembureau in de buurt is.

De Geoservice van de Rijksuniversiteit Groningen verzamelde alle locaties waar tijdens de gemeenteraadverkiezingen op 21 maart gestemd kan worden. Dus ook die in Gelderland.

Klik op de kaart om te zoeken naar de stembureaus in uw buurt (de tekst gaat verder onder het interactieve kaartje):

De stembureaus op 21 maart zijn open vanaf 7.30 uur. Stemmen kan tot 21.00 uur.

U kunt alleen stemmen als u in het bezit bent van een stempas en een ID-bewijs. Dat laatste is een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart en mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Het dichtstbijzijnde stemlokaal staat aangegeven op de stempas. Maar met de stempas kan op elke locatie in uw gemeente gestemd worden.