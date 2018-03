Minister Slob op werkbezoek bij GLDStemt

ARNHEM - Minister Arie Slob (Mediazaken) brengt vanmiddag een bezoek aan de live televisie-uitzending GldStemt van Omroep Gelderland. De minister wil meer weten over het samenwerkingsproject van Omroep Gelderland met 33 lokale omroepen.

De omroep toert zes weken lang met een grote verkiezingsbus door de provincie om aandacht te vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Omroep Gelderland doet dit samen met 33 lokale omroepen, een unieke samenwerking waar de minister meer van wil weten. In alle gemeenten maken lokale omroepen programma's die zowel lokaal als op de website GldStemt.nl worden uitgezonden.

Vanmiddag strijkt de karavaan neer bij Musis in Arnhem. Vanaf 16.00 uur zendt Radio Gelderland uit vanuit de bus, binnenin Musis wordt tussen 17.00 uur en 18.00 uur een televisieprogramma gemaakt met Inge de Jager en Wouke van Scherrenburg.

Foto: Omroep Gelderland

Verschraling

Den Haag vindt al langer dat de publieke omroepen in de provincie moeten samenwerken. Dit om verschraling van de journalistiek in de regio een halt toe te roepen. Door jarenlange bezuinigingen bij kranten en recent bij de regionale omroepen zijn er steeds minder journalisten die de lokale politiek volgen en controleren. Wel worden goedwillende burgers ingezet die hun steentje proberen bij te dragen.

Vorige week nog lieten lokale omroepen in de uitzending van GldStemt weten dat zij graag lokaal 'een waakhond' willen zijn, maar dat daar wel geld voor nodig is. De meeste lokale omroepen in Gelderland werken met vrijwilligers en kleine budgetten.

Publiek is van harte welkom in Musis om de uitzending bij te wonen.