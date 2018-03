Exclusief cultbier te koop bij Jan Linders, monniken boos

NIJMEGEN - Monniken van de Belgische Sint-Sixtusabdij zijn boos op de Nederlandse supermarktketen Jan Linders. De supermarkt verkoopt hun trappistenbier, zonder toestemming. Dat schrijft de VRT. Het gaat volgens de omroep om 300 houten kratjes met elk 24 flesjes.

Jan Linders, een supermarkt met meerdere vestigingen in Gelderland, verkocht donderdag het bier uit Westvleteren voor 9,95 euro per flesje, terwijl dat normaal uitsluitend te koop is in de abdij voor een fractie van dat bedrag. Alleen particulieren mogen het kopen voor eigen gebruik, ze mogen het niet in de handel brengen.

De monniken zijn verbaasd dat het bier toch bij Jan Linders terecht is gekomen. 'Wij hebben het nieuws via de media vernomen, en zijn enorm geschrokken', zegt een woordvoerder van de abdij tegen de NOS. 'We betreuren dat dit zo gebeurt, dit strookt niet met de waarden en visie van onze gemeenschap.'

Jan Linders stelt, via een woordvoerder, dat de supermarkt van de abdij toestemming heeft gekregen om het bier eenmalig te verkopen.