Gijzelnemer met nepbomvest krijgt twee jaar cel en tbs met dwangverpleging

ARNHEM - Frans S. uit Arnhem is vrijdag veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij hield in mei 2017 vier medewerkers van de gemeente Arnhem gegijzeld.

De 58-jarige S. kwam in legertenue in een wijkcentrum aan de Hommelseweg in de wijk Klarendal en nam vier handhavers van de gemeente in gijzeling. Ze liepen daar stage. Twee van hen liet hij al snel gaan.

De man had een dolkmes, een namaakpistool en een mes van 20 centimeter lang bij zich. Ook droeg hij een bomgordel, die later nep bleek te zijn. Het pistool hield hij tegen de buik van een van de medewerkers. De straat was afgesloten en het treinverkeer was stilgelegd. Na ongeveer drie uur gaf hij zich over.

Volgens S. is hij gediscrimineerd vanwege zijn Molukse afkomst, onder meer bij het intrekken van zijn bijstandsuitkering. Tijdens onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) blijkt dat hij lijdt aan waanideeën en ten tijde van de gijzeling van een paranoïd psychotische stoornis en dus verminderd toerekeningsvatbaar.

Tegen Frans S. was ook twee jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Hij moet de vier medewerkers schadevergoedingen variërend van 2000 tot 3000 euro betalen.

