PvdA in Nijmegen wil meer actie bij zoeken pleegouders

NIJMEGEN - De PvdA in Nijmegen wil dat de gemeente actief zoekt naar nieuwe pleegouders. Uit recente cijfers van de gemeente blijkt dat het aantal kinderen in een instelling stijgt.

'Voor kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen, is het belangrijk dat ze op kunnen groeien in een ander gezin. Dat is voor vrijwel alle kinderen beter dan opgroeien in een instelling', zegt Ammar Selman, lijsttrekker voor de Nijmeegse sociaaldemocraten op 21 maart.

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor pleegzorg. Pleegzorg is de eerste keuze bij een uithuisplaatsing. Selman: 'Maar dan moeten er wel voldoende pleegouders zijn.'

Pleegzorg Nederland trok kortgeleden aan de bel, omdat er een tekort is aan pleegouders. In heel Nederland zoekt Pleegzorg er 3500. De Waalstad telt volgens gegevens van Pleegzorg honderd pleeggezinnen.

De PvdA wil dat onder meer scholen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus meedoen bij het zoeken naar nieuwe pleeggezinnen.