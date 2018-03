Vitesse en Russische coach Sloetski vinden elkaar en wachten alleen nog op noodzakelijke papieren

ARNHEM - Leonid Sloetski wordt naar alle waarschijnlijkheid trainer van Vitesse. Dat bevestigt Vitesse. Alleen een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning ontbreken nog.

door Richard van der Made

Het is de bedoeling dat de 46-jarige Rus een contract voor meerdere jaren tekent bij de ambitieuze Arnhemse club. De definitieve handtekening wordt nog deze maand verwacht. Vitesse wil het papierenwerk zo snel mogelijk afronden. Het is echter wachten op de Immigratie-en Naturalisatiedienst waar de procedures rond personen van buiten Europa lopen. Volgens technisch directeur Marc van Hintum is het goed voor Vitesse om eens een trainer uit een andere cultuur aan te trekken met internationale ervaring.

EK in Frankrijk

Sloetski was van 2009 tot 2016 trainer van het gerenommeerde CSKA Moskou. Hij werd drie maal kampioen en won ook twee maal de Russische beker. In zijn laatste jaar combineerde hij die baan met het bondscoachschap van Rusland en leidde hij de nationale ploeg tijdens het EK in Frankrijk.

Eerste Rus in eredivisie

Hull City was de laatste club waar hij werkzaam was, maar dat werk geen groot succes. De Engelse club ontsloeg de markante Rus in december. Op dit moment heeft Sloetski geen club. Als de papieren in orde komen, wordt Leonid Sloetski de eerste trainer uit Rusland in de eredivisie.

Henk Fraser vertrekt, Marc van Hintum (rechts) heeft zijn opvolger bijna binnen (foto Omroep Gelderland).

Bij Vitesse moet de ervaren coach de opvolger worden van Henk Fraser die bezig is aan zijn tweede seizoen en vorig jaar de eerste prijs in de clubgeschiedenis binnenhaalde met de KNVB beker. In januari maakten Vitesse en Fraser definitief wereldkundig niet met elkaar door te gaan. Fraser had al eerder laten doorschemeren niet verder te willen.

Samen bij Chelsea

Sloetski is al jaren een goede relatie met eigenaar Alexander Tsjigirinski, die Vitesse sinds 2010 in handen heeft. In januari werd de clubleiding van Vitesse al samen met de beoogde nieuwe hoofdtrainer gespot in Londen. Technisch directeur Marc van Hintum en algemeen directeur Joost de Wit bekeken samen met de Rus een wedstrijd in de FA Cup van Chelsea. Met die club werkt Vitesse al jaren samen in het uitlenen van spelers die bij Vitesse mogen rijpen.

