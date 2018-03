Deel dit artikel:











'Voorlopig geen tolheffing in Duitsland' Foto: ANP

KOTTEN - Gelderse automobilisten die in Duitsland werken, krijgen op z'n vroegst in 2020 te maken met tolheffing. Duitsland wilde volgend jaar al een tolvignet invoeren, maar de regering is er nog niet uit welk bedrijf dit moet gaan doen.

Daar komt bij dat leveranciers van het tolheffingsysteem hun financiering moeilijk rond krijgen door dwarsliggende banken. Zij willen meer zekerheid. Ook zijn er problemen met de bescherming van persoonsgegevens van automobilisten, schrijft de Duitse krant Handelsblatt. Nederland sloot zich eerder al aan bij Oostenrijk om de invoering van tol via de rechter tegen te houden.