VIDEO: Schuur gaat in vlammen op Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

GELDERMALSEN - In Geldermalsen is in de nacht van donderdag op vrijdag een schuur in vlammen opgegaan. De brand woedde aan de Tielerweg. De schuur stond achter een vrijstaande woning.

Toen de brandweer arriveerde stond de schuur in lichterlaaie. Er zijn geen gewonden gevallen.