Duizenden autobanden zorgen voor angst in Almen

LOCHEM - Inwoners in Almen zijn boos omdat een groot recyclingbedrijf duizenden autobanden op mag slaan. Er is angst voor een eventuele brand en schade aan de natuur.

Duizenden autobanden zijn al vanaf de overkant van het kanaal te zien. Er ligt een grote berg met gebruikte autobanden. De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst in de raadzaal van Lochem. Zo'n zestig Almenaren kwamen luisteren naar het verhaal van de gemeente en de brandweer. Maar gerustgesteld worden ze niet. De boodschap is duidelijk. De brandveiligheid is er nu niet op orde en de overheid heeft de hulp van de ondernemer nodig om dat wel voor elkaar te krijgen.

Brandgangen vol met banden bij een bedrijf dat maar via één toegangsweg toegankelijk is en dat niet over compartimentering beschikt. De risico's zijn groot. Bij een soortgelijke brand in het Brabantse Someren duurde het vijf dagen voordat de brand eindelijk uit was.

Stok om te slaan

'Wij snappen niet dat de gemeente hier niets aan doet', zegt buurtbewoner Bernhard Aiking. 'Hoe heeft de gemeente hier nu ooit een vergunning voor af kunnen geven?' 'Simpelweg omdat de ondernemer juridisch niets fout doet', is het antwoord van Sebastiaan van 't Erve, de burgemeester van Lochem. 'Ik zou heel graag een stok hebben om mee te slaan. Maar die stok is me ontnomen door Den Haag omdat zij bepaald hebben dat dit soort dingen moeten kunnen.'