Verenigingen niet blij met 40 procent stijging ozb

LOBITH - De onroerendezaakbelasting (ozb) in de gemeente Zevenaar gaat met 40 procent omhoog. En daar is veel onvrede over. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering van de gemeente.

'Die verhoging wordt niet alleen door ons gevoeld. Ons pand wordt ook gebruikt door andere verenigingen, die verhoging moeten we doorberekenen. Voor verenigingen als de Sinterklaas-intocht is zo'n verhoging funest', vertelt Wim Jansen van schuttersgilde Excelsior uit Lobith.

Tijdens de vergadering lieten ook andere fracties in de gemeenteraad zich horen over de plannen. 'Het college is teruggestuurd met huiswerk. Er komt een gesprek voor het definitieve besluit op 21 maart. Maar de wethouder wil eigenlijk geen duimbreedte toegeven. Ik heb er eerlijk gezegd wel een hard hoofd in', vertelt Jansen.

Toch hoopt hij dat de plannen op de schop gaan. '40 procent is echt een forse verhoging, dat moet anders.'

Volgens de gemeente Zevenaar worden de verenigingen voor het extra bedrag gecompenseerd met een subsidie. 'Maar zitten de verenigingen niet op te wachten omdat ze het te veel rompslomp vinden', aldus een woordvoerster. 'Het is zoeken naar de methode hoe', vult wethouder Nanne van Dellen aan. 'We zijn intern aan het kijken hoe we de administratieve last zo laag mogelijk kunnen houden.'