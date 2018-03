Mezen ingezet in strijd tegen eikenrups

BRUMMEN - De eikenprocessierups is in de lente en zomer voor veel gemeenten een ware plaag. De gemeente Brummen probeert de rups dit jaar met mezen te bestrijden.

Aan bomen in drie straten worden in totaal 60 nestkasten opgehangen. De gemeente hoopt dat er kool- en pimpelmezen op afkomen die in zo'n kast hun nestje gaan bouwen. Mezen eten eikenprocessierupsen en op die manier verloopt de bestrijding op een natuurlijke manier.

Gemeenten willen de rups het leven zuur maken omdat de brandharen van het dier bij mensen ernstige jeuk kan veroorzaken.

Om te voorkomen dat er gaten in de boom moeten worden geboord, hangt Brummen de kasten op met ijzerdraad. Het hout van de vogelhuisjes is afkomstig van een boom die omging tijdens de storm in januari.

Bezetting

De nestkastjes blijven hangen tot en met september op de Engelenburgerlaan, Burgemeester de Wijslaan en de Elzenbosweg. De gemeente houdt in de gaten hoe groot de bezetting is van de vogelhuisjes.

Brummen is niet de eerste Gelderse gemeente waar mezen worden ingezet tegen de eikenprocessierups. Voorst en Zutphen hingen vorig jaar al nestkastjes op.

Dit zijn beelden van mezen die eikenprocessierupsen eten:

