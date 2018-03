Deel dit artikel:











Bijzonder: geit bevalt van vierling Foto: Keuterboerderij Velddriel

VELDDRIEL - Dwerggeit Kelly is bevallen van een vierling. Dat hebben de trotse eigenaren van Keuterboerderij Velddriel bekendgemaakt. 'We hebben wel eens een drieling gehad, maar een vierling is wel heel bijzonder', vertelt Elise Hensels van de Keuterboerderij.

'Ik had er drie verwacht. Nadat het derde geitje geboren was, staken er nog meer pootjes uit', vertelt Elise die bij de bevalling donderdagochtend aanwezig was. 'De geiten zijn zo tam, die vinden dat prima dat ik erbij ben.' Nog op zoek naar namen voor de vierling Elise is nog op zoek naar namen voor de pasgeboren drie geitjes en het ene bokje. 'Vorig jaar hebben we de geitjes vernoemd naar de familie Flodder: Kees, Sjakie en Sjonnie. Sjonnie, die hebben we nog.' Trotse vader De vader van de vierling heet Joost, vernoemd naar een vriend van Elise en haar man. 'Of de vader ook blij is? Dat weet ik niet, maar hij kijkt nogal trots.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl