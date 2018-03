Frans Bauer verrast met zijn favoriete snack: een bamibal uit Velp

VELP - De favoriete snack van Frans Bauer is een bamihap en wel die van een snackbar uit Velp. Donderdag werd hij tijdens zijn bezoek aan Omroep Gelderland verrast met zijn favoriete lekkernij.

Als hij in de buurt is, wil hij er nog wel eens een balletje oppeuzelen. 'Ik laat de bamiballen zelfs wel eens meenemen', vertelt de goedlachse zanger.

'Ik heb hier echt ontzettend leuke herinneringen aan. Vroeger werkte ik heel vaak in de studio in Arnhem, met Emile (Hartkamp, red.). En in Velp was die tent 24 uur per dag open. Als we dan 's nachts klaar waren, dan gingen we nog even een balletje halen', vertelt Bauer.

Die momenten vergeet hij nooit meer. 'Zaten we dan om een uur of twee, half drie. Al die taxichauffeurs kwamen dan langs. Dat zijn dingen, die blijven je bij.'

