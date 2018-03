Deel dit artikel:











Lijsttrekkers Hattem kruisen de degens

HATTEM - Nog even en dan gaan de stembureaus open en mogen de inwoners in Hattem van 18 jaar en ouder hun nieuwe gemeenteraad kiezen. De politieke partijen zijn volop te zien in het straatbeeld en de media om campagne te voeren. Maar waar staat elke partij voor? En waarin verschillen de verkiezingsprogramma's of vinden partijen elkaar?

Geschreven door Mediapartner RTV Hattem

RTV Hattem en De Dijkpoorter hebben gezamenlijk een lijsttrekkersdebat georganiseerd voor donderdagavond 15 maart in het Stadhuis.

De lijsttrekkers van de vijf partijen die aan de verkiezingen deelnemen, debatteren met elkaar onder leiding van Wilfred Willemsen. Het debat is ingedeeld in vijf discussieblokjes met deze thema's openingstijden winkels,

Hattem fietsstad - verkeersknelpunten - verkeer in de binnenstad,

samenwerking met andere gemeenten,

winkelaanbod,

de nieuwe gemeenteraad. Het Stadhuis is vanaf 19.30 uur geopend voor inloop. Het debat begint om 20.00 uur, duurt tot 21.15 uur en wordt live uitgezonden op radio, tv en de webstream via www.rtvhattem.nl.