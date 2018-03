Stationsliften Zaltbommel maandenlang buiten gebruik

ZALTBOMMEL - De liften op station Zaltbommel zijn bijna vier maanden niet beschikbaar. ProRail gaat de liften tussen 12 maart en 6 juli vervangen.

Reizigers die afhankelijk zijn van de liften moeten omreizen. Spoorbeheerder ProRail regelt vervangend vervoer tussen de stations.

Een tijdelijke lift of hellingbaan bleek te duur en te tijdrovend en daarom zet de spoorbeheerder taxi's in. Reizigers worden naar het station in Geldermalsen of 's Hertogenbosch gebracht.

Ook rijden er taxi's van Geldermalsen en 's Hertogenbosch naar Zaltbommel.