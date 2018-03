Bezorgde saunabezoekers bellen politie na kleedkamerbeelden op pornosite

NEDERASSELT - De politie Oost-Nederland heeft meerdere telefoontjes gekregen van bezorgde bezoekers van de Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Dat meldt RTL Nieuws. Aanleiding zijn beelden vanuit de kleedkamer van de sauna, die opdoken op een bekende pornowebsite.

Op de beelden uit 2015 waren onder meer zeven Nederlandse handbalinternationals naakt te zien. De video is inmiddels van de site gehaald.

'We hebben meerdere telefoontjes gekregen van bezorgde bezoekers die dachten dat ze ook gefilmd waren', zegt de politie tegen RTL Nieuws. De bezoekers vroegen zich af wat ze moesten doen. Volgens de politie kunnen ze aangifte doen van smaad of laster, maar dat is nog niet gebeurd.

Onder druk door criminelen

Sauna-eigenaar Erik van Ingen Schenau zegt dat hij door criminelen onder druk is gezet. Ze dreigden in een mailtje twee filmpjes online te zetten, aldus Van Ingen Schenau. De beelden zouden zijn buitgemaakt bij een hack, twee jaar geleden.

De eigenaar zegt dat de opnames van een halve dag zijn gestolen. Dit zou neerkomen op vijftig tot honderd gasten die met beveiligingscamera's zijn vastgelegd. De camera's hingen in drie kleedruimtes, maar zijn inmiddels weggehaald.

