Jubileumjaar Wageningen University en Research geopend met lasershow

De universiteit is met twaalf duizend studenten uit honderd landen een internationaal gerespecteerd instituut. Het staat in de top drie van universiteiten op het gebied van landbouw en milieu. Woordvoerder Simon Vink: 'Het belangrijkste wapenfeit in het 100-jarig bestaan van de universiteit is dat we hebben leren begrijpen hoe schimmels en bacteriën ontstaan. Als je weet hoe planten ziek worden, kun je daar ook iets tegen doen. Zo hebben we een nieuwe bananenplant ontwikkeld die resistent is tegen de gevreesde Panamaziekte.'

Beestjes bestrijden beestjes

Ook op het gebied van de biologische bestrijding van gewassen doet de WUR het goed. Schadelijke rupsen worden bijvoorbeeld bestreden met wespjes. 'Die leggen eieren in rupsen, die eieren komen uit en eten de rups vanuit binnen op. Niet leuk voor de rups, maar zo wordt voorkomen dat gewassen aangetast worden', aldus Vink. Daarnaast is de universiteit bezig met allerlei maatschappelijk vraagstukken en hoe de toekomst er uit komt te zien. 'Hebben we straks nog een gebouw nodig om les in te geven, of gaat alles online. Dat zijn spannende vraagstukken voor de komende jaren.'

De tekst gaat verder onder de video.

Het jubileumjaar is donderdagavond feestelijk geopend met om middernacht een lasershow. Het 100-jarig bestaan van de universiteit wordt tot eind dit jaar gevierd met veel activiteiten in en op de campus. Zo staan wetenschappers in mei en juni op de markt in Wageningen om onderzoek te doen naar een groot aantal producten en te vertellen over hun onderzoeken.