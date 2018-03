Beuningse PvdA niet tegen windmolens bij Weurt

NIJMEGEN - De PvdA in Beuningen is niet op voorhand tegen de twee grote windmolens die het bedrijf Engie wil bouwen op het terrein van de voormalige energiecentrale ter hoogte van de sluis bij Weurt.

Dat zei PvdA-lijsttrekker Sijmen Versluijs donderdag in het radioprogramma On Demandt op RN7, de streekomroep.

“Not in my backyard”

Versluijs hekelde de mentaliteit “not in my backyard” zodra het over windmolens gaat. Toch zei hij te begrijpen dat veel Weurtenaren emotionele problemen hebben met de mogelijke komst van de windmolens. “Het is ook niet zo dat die windmolens er wat ons betreft per se moeten komen,” aldus Versluijs.