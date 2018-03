Deel dit artikel:











Automobilist onder invloed rijdt in blote buik over A28 Foto: politie Nunspeet

NUNSPEET - Een automobilist die woensdagmiddag in zijn blote buik over de A28 richting Nunspeet reed, is aangehouden. Hij bleek onder invloed te zijn van GHB en amfetamine.

De politie kreeg meerdere meldingen over de man. Hij maakte wilde gebaren en zorgde met zijn rijgedrag voor onveilige situaties. Toen hij staande werd gehouden, vonden agenten verdovende middelen in zijn auto. Daarop werd hij onderworpen aan een speekseltest, waaruit bleek dat hij inderdaad drugs had genomen. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl