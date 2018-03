Deel dit artikel:











Keeperstrainer NEC onwel door hersenbloeding Wilfried Brookhuis (Foto: Omroep Gelderland)

NIJMEGEN - Keeperstrainer Wilfried Brookhuis van NEC is woensdag onwel geworden en na de training opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen. Dat meldt de Nijmeegse club op haar website.

De medische staf van NEC bracht de 56-jarige Brookhuis naar de spoedeisende hulp van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Daar werd een kleine bloeding in de hersenen geconstateerd, waarna hij direct is overgebracht naar het Radboudumc. Volgens NEC is de situatie van Brookhuis stabiel en niet levensbedreigend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl